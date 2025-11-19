"Думаю, отставка Станковича была сделана для того, чтобы завести футболистов "Спартака" перед матчем с ЦСКА. Другого объяснения я не нахожу. Все было сделано по антифутбольному, команда выиграла четыре из пяти последних матчей, а тренера убирают", - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе сербского специалиста.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти матчах. Следующий матч красно-белых состоится 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ.
Булыкин предположил, из-за чего "Спартак" уволил Станковича
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин предположил, по какой причине "Спартак" расстался с главным тренером команды Деяном Станковичем.
Фото: Global Look Press