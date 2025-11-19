"У "Спартака" перед дерби получше ситуация, чем у ЦСКА, потому что меньше футболистов вызывалось в сборные. Да, у красно-белых сменился тренер, но как показывает практика, это может даже на руку сыграть команде, так как всем игрокам захочется себя проявить. У армейцев еще не очень понятная ситуация с травмированными - Игорем Акинфеевым, Мойзесом, Иваном Обляковым и Матеусом Алвесом", - сказал Масалитин "РБ Спорту".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах. Красно-белые одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.
Московский ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 33 баллами в своем активе. Подопечные Фабио Челестини провели 15 матчей, одержали 10 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе "Лукойл Арена" в рамках чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Масалитин: у "Спартака" перед дерби получше ситуация, чем у ЦСКА
Бывший футболист московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч клубов в рамках 16-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"