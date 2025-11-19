"Уволили Карпина или он уволился сам - меня это не особо интересует. Но это должно было произойти значительно раньше. "Динамо" с самого начала сезона лихорадит. Не вижу, что тут раздувать. Нет результата. Чего говорить-то о Карпине? Средний тренер, только и всего", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавил "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. 17 ноября пресс-служба московского клуба сообщила об отставке Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах.
"Средний тренер, только и всего". Экс-игрок "Динамо" - о Карпине
Бывший футболист "Динамо" Евгений Ловчев раскритиковал работу Валерия Карпина в московском клубе.
