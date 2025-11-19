Селюк предложил "Динамо" кандидатуру на пост главного тренера

"Предлагаю "Динамо", если не получится у Гусева, то в апреле-мае обратиться к Франку Артиге. Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов, станет чемпионом с другой командой, и я считаю, что он будет супертренером для "Динамо", - передает слова Селюка "Евро-Футбол.Ру".
17 ноября пресс-служба "Динамо" объявила об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ролан Гусев.
Франк Артига работал наставником в российских "Химках" и "Родине". На данный момент испанский специалист является главным тренером в ангольском клубе "Петро Луанда", выступающем в Лиге чемпионов КАФ.
В текущем сезоне "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах.
Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил московскому "Динамо" рассмотреть кандидатуру испанского специалиста Франка Артиги.
