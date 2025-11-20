Гасилин – о Дмитриеве: крайний защитник — вынужденная мера. Это игрок атаки

"Игорь Дмитриев это игрок атаки. Это игрок с ярко выраженным атакующим потенциалом. Сейчас он играет крайнего защитника — это вынужденная мера. Плюс мы должны понимать, что "Спартак" играет с мячом. В таких условиях проще подключаться к атакам — он делает прекрасные передачи с фланга", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
Игорю Дмитриеву 21 год. В текущем сезоне он принял участие в 13-ти матчах РПЛ, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи. Кроме того, игрок выступил за "Спартак" в шести встречах Кубка России, отметившись одним голом и одним ассистом.
Ближайший предстоящий матч красно-белых состоится в субботу, 22 ноября. "Спартак" примет на своем поле ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. Начало встречи – в 16:45 по московскому времени.
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о потенциале игрока "Спартака" Игоря Дмитриева.
Фото: ФК "Спартак"