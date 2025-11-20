"Он [Андрей Аршавин] постоянно был в академии, очень хотел, чтобы я подписал контракт с "Зенитом". Но я выбрал другой путь. Андрей Сергеевич чуть злился на меня, поскольку хотел, чтобы я остался. Думаю, меня ждал бы путь через аренды или "Зенит-2". А мне хотелось сразу показывать себя на высоком уровне", – приводят слова Дегтева "Известия".
Александру Дегтев 20 лет. Он является воспитанником академии "Зенита". Голкипер пополнил состав "Сочи" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей за "Сочи", в которых пропустил 18 голов.
В ноябре молодежная сборная России по футболу (U21), за которую также выступает Дегтев, выиграла Кубок Манаса. Российская команда разгромила сборную Киргизии (U23) в заключительном матче международного турнира со счетом 8:0.
Вратарь "Сочи" Дегтев: Аршавин хотел, чтобы я подписал контракт с "Зенитом". Но я выбрал другой путь
Вратарь "Сочи" и молодежной сборной России Александр Дегтев рассказал о том, как отказался подписывать контракт с "Зенитом", когда играл в его академии.
Фото: "Матч ТВ"