"Для меня фаворит — "Краснодар", он все-таки чемпион и идет на первом месте, но я верю в "Локомотив" и верю, что он сможет хорошо сыграть против гранда. Будет очень интересный матч, потому что плотность в таблице высокая, все борются за очки, которые очень нужны", — приводит слова Булыкина "Матч ТВ".
Матч 16-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 23 ноября. "Локомотив" на своем поле примет "Краснодар". Начало – в 19:45 по московскому времени.
На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 15 прошедших туров чемпионата. "Локомотив" отстает на три очка и располагается на четвертой строчке.
Булыкин назвал фаворита матча "Локомотив" – "Краснодар"
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи железнодорожников с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"