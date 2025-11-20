Об этом сообщает "Матч ТВ". Напомним, что Лунев пропустил три тура РПЛ из-за травмы локтя, которую он получил во время тренировки. Макарову диагностировали ушиб колена с растяжением боковых связок после матча Кубка России с "Сочи". Встреча 17 сентября завершилась со счетом 4:0.
В 16-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Начало в 17:30 по столичному времени. На данный момент московская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После первого круга РПЛ команда набрала 17 очков.
Лунев и Макаров возобновили тренировки в общей группе "Динамо" после травм
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров и вратарь бело-голубых Андрей Лунев вернулись в общую группу команды после травм.
Фото: ФК "Динамо"