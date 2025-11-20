Тренер "Спартака" высказался о предстоящем матче с ЦСКА

"У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби - это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед", - цитирует Романова ТАСС.
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входит в тренерский штаб Деяна Станковича.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с ЦСКА, который располагается на 2 строчке в таблице с 33 баллами.
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов высказался о предстоящем матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"