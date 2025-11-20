Матчи Скрыть

Гладышев рассказал, влияло ли на "Динамо" совмещение постов Карпиным

Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев рассказал, влияло ли на команду отсутствие Валерия Карпина во время паузы на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы так же продолжали делать то, что он говорил. Те же тренировки и принципы. Моё мнение — совмещение Карпина никак не влияло", - цитирует Гладышева "Чемпионат".

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. В понедельник, 17 ноября, бело-голубые объявили об уходе специалиста в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Напомним, что Валерий Карпин продолжает занимать пост главного тренера в сборной России. С февраля 2022 года национальная команда России отстранена от международных соревнований. После ухода из "Динамо" Валерий Карпин заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится