"Мы так же продолжали делать то, что он говорил. Те же тренировки и принципы. Моё мнение — совмещение Карпина никак не влияло", - цитирует Гладышева "Чемпионат".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. В понедельник, 17 ноября, бело-голубые объявили об уходе специалиста в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
Напомним, что Валерий Карпин продолжает занимать пост главного тренера в сборной России. С февраля 2022 года национальная команда России отстранена от международных соревнований. После ухода из "Динамо" Валерий Карпин заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной.
Гладышев рассказал, влияло ли на "Динамо" совмещение постов Карпиным
Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев рассказал, влияло ли на команду отсутствие Валерия Карпина во время паузы на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"