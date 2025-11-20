"Бителло великолепный игрок, он давно в России. Есть ещё Мойзес, это сильный игрок, он выделяется. Есть и Маркиньос, который проводит хороший сезон. Несправедливо выделять кого-то. Но я буду за Бителло, он помогает нашему клубу", - сказал Гомес в интервью "Матч ТВ".
Бителло в текущем сезоне принял участие в составе московского "Динамо" в 19 встречах, отметился пятью забитыми мячами и отдал три голевых передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до июня 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная цена полузащитника составляет 12 миллионов евро.
После первого круга чемпионата России "Динамо" занимает 10 позицию в турнирной таблице с 17 набранными очками.
Полузащитник "Динамо" назвал сильнейшего бразильца в РПЛ
Полузащитник "Динамо" Артур Гомес рассказал, кого считает самым сильным бразильцем в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва