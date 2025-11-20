Погребняк назвал происходящее в "Спартаке" "вакханалией" и "бардаком"

"Глобальных перемен у ЦСКА нет, они стабильны и не пропускают уже три игры подряд, а свои моменты реализуют. Моё предпочтение на стороне ЦСКА. В "Спартаке" всё как обычно - бардак и вакханалия. С другой стороны, в таком матче забываются все проблемы, а на первый план выходит желание и волна эмоций", - сказал Погребняк в интервью "Чемпионату".
Напомним, что 11 ноября в "Спартаке" объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист покинул команды после четырёх побед в пяти матчах. В команде он работал с июня 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, входивший в тренерский штаб Деяна Станковича.
После первого круга красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками, а "армейцы" занимают вторую строчку, имея в своём активе 33 балла.
Матч между "Спартаком" и ЦСКА пройдёт на стадионе "Лукойл Арена". Игра состоится в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак" Москва