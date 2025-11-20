Матчи Скрыть

Попов: уверен, что "Спартак" выиграет в дерби

Бывший футболист "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал предстоящий матч клуба против ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Дерби против ЦСКА всегда были яркими и хорошими, уверен, что "Спартак" выиграет. В таких играх неважно текущее состояние команды, важнее сердце и самоотдача, кто больше хочет победить. В Москве сейчас холодно, а победный счет согреет сердца и души болельщиков", - сказал Попов "Матч ТВ".

Матч 16-го тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и ЦСКА состоится 22 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 33-ю баллами в активе. ЦСКА располагается на второй строчке, набрав 33 очка.

