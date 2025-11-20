Согласно информации источника, футболист положительно относится к возможному переходу в Аргентину, чтобы быть ближе к семье и получать больше игрового времени. За Солари следит его бывшая команда "Ривер Плейт". Клуб не исключает возможности возвращения вингера при наличии благоприятных финансовых условий.
Аргентинский футболист стал игроком московского "Спартака" в феврале 2025 года. Всего за клуб правый вингер провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с Солари действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
Источник: RedGol
Игрок "Спартака" Солари может вернуться в Аргентину - источник
Футболист "Спартака" Пабло Солари рассматривает возможность возвращения в Аргентину.
Фото: ФК "Спартак"