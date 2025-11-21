"Да, у "Зенита", казалось бы, три номинальных форварда. Но Кассьерра травмирован, у Лусиано потухли глаза из-за того, что ему предпочитали Соболева. Получается, пригласили — и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте...
Зачем же ставить Соболева, который бесполезен? Причина, по которой в "Зенит" пригласили Соболева, так и осталась загадкой", - приводит слова Орлова "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил трехлетний контракт.
В текущем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий отметился 7 забитыми голами и 2 голевыми передачами в 31 встрече.
После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата страны с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. В 16 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с "Пари НН".
Орлов: зачем "Зенит" выпускает Соболева, если он бесполезен?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил форвардов петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"