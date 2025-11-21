Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
18:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Орлов: зачем "Зенит" выпускает Соболева, если он бесполезен?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил форвардов петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Да, у "Зенита", казалось бы, три номинальных форварда. Но Кассьерра травмирован, у Лусиано потухли глаза из-за того, что ему предпочитали Соболева. Получается, пригласили — и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте...

Зачем же ставить Соболева, который бесполезен? Причина, по которой в "Зенит" пригласили Соболева, так и осталась загадкой", - приводит слова Орлова "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил трехлетний контракт.

В текущем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий отметился 7 забитыми голами и 2 голевыми передачами в 31 встрече.

После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата страны с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. В 16 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится