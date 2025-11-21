Таранов - о "Спартаке": команда не будет разобранной из-за отставки Станковича

"Спартак" не будет в разобранном состоянии из-за отставки Станковича. Часто команда играла лучше без него, чем с ним. ЦСКА не очень быстро приходит в оптимальное состояние после матчей сборных. Это связано с тем, что игроки ЦСКА расфокусируются. ЦСКА победит "Спартак", несмотря на все трудности", - сказал Таранов Metaratings.
11 ноября, пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
Матч 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА состоится 22 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. "Армейцы" располагаются на 2-й строчке с 33 баллами в своем активе.
Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов прокомментировал предстоящий матч "армейцев" против "Спартака" в рамках 16-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"