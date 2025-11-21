Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
3 - 2 3 2
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Голкипер "Акрона" Гудиев - о забитом мяче Пестрякова: гол сезона

Вратарь тольяттинского "Акрона" Виталий Гудиев ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info о победе над "Сочи" со счетом 3:2 в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Потрясающие эмоции. Было надломленное состояние, и тут забиваем два гола. Тогда появилась уверенность, что можно не отпускать этот матч, дожимать его до победы. Пестряков молодец, вернул нас в игру, ну и Артем - две голевые.

Я подошел к Пестрякову, сказал, что на мой взгляд, это гол сезона. Я со стороны тем более смотрел, думал, что сейчас выше полетит. И тут такой обводящий удар, прям в девять.

Зиньковский плотно пробил. У нас сначала был мяч, потом мы его как-то потеряли все вместе. Но опять же, это по горячим следам. Можно посмотреть со стороны и так давать оценку. Ну удар был такой, плотненький. Но можно было выручать", - цитирует Гудиева корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится