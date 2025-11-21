Голкипер "Акрона" Гудиев - о забитом мяче Пестрякова: гол сезона

Вратарь тольяттинского "Акрона" Виталий Гудиев ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info о победе над "Сочи" со счетом 3:2 в 16-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Акрон"

"Потрясающие эмоции. Было надломленное состояние, и тут забиваем два гола. Тогда появилась уверенность, что можно не отпускать этот матч, дожимать его до победы. Пестряков молодец, вернул нас в игру, ну и Артем - две голевые.



Я подошел к Пестрякову, сказал, что на мой взгляд, это гол сезона. Я со стороны тем более смотрел, думал, что сейчас выше полетит. И тут такой обводящий удар, прям в девять.



Зиньковский плотно пробил. У нас сначала был мяч, потом мы его как-то потеряли все вместе. Но опять же, это по горячим следам. Можно посмотреть со стороны и так давать оценку. Ну удар был такой, плотненький. Но можно было выручать", - цитирует Гудиева корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

