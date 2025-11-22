Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Семак заявил, что "Зенит" еще не провел ни одной тренировки в полном составе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что команда не провела ни одной тренировки в полном составе в преддверии выездного матча с "Пари НН" после завершения ноябрьской паузы.
Фото: ФК "Зенит"
"По сути, ещё ни одной, потому что у нас вчера было восстановительное занятие для трёх игроков, которые ночью вернулись. Естественно, пока ни одной тренировки не провели, в полном составе будет первая, но и она, я думаю, в спокойном режиме пройдёт", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

"Зенит" сыграет на выезде с "Пари НН" в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября. Начало – в 15:15 по московскому времени.

На данный момент команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 15-ти сыгранных туров сине-бело-голубые набрали 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. "Пари НН" с 8 очками идет на 16-м месте, замыкая турнирную таблицу РПЛ.

