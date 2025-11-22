"По сути, ещё ни одной, потому что у нас вчера было восстановительное занятие для трёх игроков, которые ночью вернулись. Естественно, пока ни одной тренировки не провели, в полном составе будет первая, но и она, я думаю, в спокойном режиме пройдёт", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
"Зенит" сыграет на выезде с "Пари НН" в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября. Начало – в 15:15 по московскому времени.
На данный момент команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 15-ти сыгранных туров сине-бело-голубые набрали 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. "Пари НН" с 8 очками идет на 16-м месте, замыкая турнирную таблицу РПЛ.
Семак заявил, что "Зенит" еще не провел ни одной тренировки в полном составе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что команда не провела ни одной тренировки в полном составе в преддверии выездного матча с "Пари НН" после завершения ноябрьской паузы.
Фото: ФК "Зенит"