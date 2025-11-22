Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Вратарь "Спартака" рассказал о первых словах Романова после ухода Станковича

Вратарь "Спартака" Александр Максименко ответил на вопрос, какими были первые слова Вадима Романова на посту исполняющего обязанности главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Сказал, что времени у нас мало, но выбора нет, в предстоящих матчах нужно побеждать и исправлять ситуацию. Попросил нас работать еще больше, потому что отрезок предстоит очень тяжелый — три дерби и матч в Калининграде", — приводит слова Максименко пресс-служба "Спартака".

Напомним, 11 ноября стало известно об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака". Исполняющем его обязанность временно назначен Вадим Романов. Сообщалось, что сербский специалист и клуб расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Станкович проработал с красно-белыми с лета 2024 года.

В субботу, 22 ноября, "Спартак" на своем поле примет ЦСКА. Встреча московских команд состоится в рамках 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени. На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками. "Спартак" после 15-ти туров набрал 25 очков и идет на шестой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится