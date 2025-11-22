"Сказал, что времени у нас мало, но выбора нет, в предстоящих матчах нужно побеждать и исправлять ситуацию. Попросил нас работать еще больше, потому что отрезок предстоит очень тяжелый — три дерби и матч в Калининграде", — приводит слова Максименко пресс-служба "Спартака".
Напомним, 11 ноября стало известно об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака". Исполняющем его обязанность временно назначен Вадим Романов. Сообщалось, что сербский специалист и клуб расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Станкович проработал с красно-белыми с лета 2024 года.
В субботу, 22 ноября, "Спартак" на своем поле примет ЦСКА. Встреча московских команд состоится в рамках 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени. На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками. "Спартак" после 15-ти туров набрал 25 очков и идет на шестой строчке.
Вратарь "Спартака" рассказал о первых словах Романова после ухода Станковича
Фото: ФК "Спартак"