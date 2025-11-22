Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

"Дзюба нам очень помог". Полузащитник "Акрона" – о победе над "Сочи"

Полузащитник "Акрона" Хетаг Хосонов высказался о победе своей команды над "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Сделали в перерыве коррективы, добавили движения в игре. И вышел Артем, которого нам очень не хватало. Он нам очень сильно помог", — приводит слова Хосонова "Матч ТВ".


"Акрон" на домашнем поле обыграл "Сочи". Встреча в пятницу, 22 ноября завершилась со счетом 3:2. Первые два гола забила команда соперника, однако во втором тайме "Акрон" отыгрался. Победный гол был забит Маратом Бокоевым на 80-й минуте с передачи Артема Дзюбы, который вышел на поле на 57-й минуте.

После этой встречи "Акрон" довел количество набранных очков до 21. На данный момент команда идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 16-ти сыгранных встреч "Сочи" набрал 8 очков и пока занимает предпоследнее, 15-е место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится