"Сделали в перерыве коррективы, добавили движения в игре. И вышел Артем, которого нам очень не хватало. Он нам очень сильно помог", — приводит слова Хосонова "Матч ТВ".
"Акрон" на домашнем поле обыграл "Сочи". Встреча в пятницу, 22 ноября завершилась со счетом 3:2. Первые два гола забила команда соперника, однако во втором тайме "Акрон" отыгрался. Победный гол был забит Маратом Бокоевым на 80-й минуте с передачи Артема Дзюбы, который вышел на поле на 57-й минуте.
После этой встречи "Акрон" довел количество набранных очков до 21. На данный момент команда идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 16-ти сыгранных встреч "Сочи" набрал 8 очков и пока занимает предпоследнее, 15-е место.
"Дзюба нам очень помог". Полузащитник "Акрона" – о победе над "Сочи"
Полузащитник "Акрона" Хетаг Хосонов высказался о победе своей команды над "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"