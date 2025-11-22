Гришин: в матче со "Спартаком" Акинфеев бы пригодился. Это огромный плюс для ЦСКА

"В каждой команде лидер важен, а Акинфеев так тем более. Мы знаем его как хорошего вратаря, который много выручает. В матче со "Спартаком" он бы пригодился. Если он будет играть, то это огромный плюс для ЦСКА, чтобы победить", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября. Красно-белые на своем поле примут армейцев в рамках 16-го тура чемпионата России. Начало матча – в 16:45 по московскому времени. Игорь Акинфеев не принимал участия в матчах за ЦСКА с 5 октября, когда он получил травму в матче со "Спартаком". Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что 39-летний вратарь восстановился и готов выйти на поле на предстоящий матч РПЛ.
ЦСКА на данный момент идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 33 очка после 15-ти прошедших туров РПЛ. "Спартак" занимает шестое место с 25 очками.