Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Гришин: в матче со "Спартаком" Акинфеев бы пригодился. Это огромный плюс для ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном возвращении вратаря команды Игоря Акинфеева.
Фото: РИА Новости
"В каждой команде лидер важен, а Акинфеев так тем более. Мы знаем его как хорошего вратаря, который много выручает. В матче со "Спартаком" он бы пригодился. Если он будет играть, то это огромный плюс для ЦСКА, чтобы победить", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября. Красно-белые на своем поле примут армейцев в рамках 16-го тура чемпионата России. Начало матча – в 16:45 по московскому времени. Игорь Акинфеев не принимал участия в матчах за ЦСКА с 5 октября, когда он получил травму в матче со "Спартаком". Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что 39-летний вратарь восстановился и готов выйти на поле на предстоящий матч РПЛ.

ЦСКА на данный момент идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 33 очка после 15-ти прошедших туров РПЛ. "Спартак" занимает шестое место с 25 очками.

