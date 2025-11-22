"Считаю, что да. Почему бы и нет? "Балтика" уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя. Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно", – приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".
Максим Петров пополнил состав "Балтики" в январе 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 1 миллион евро.
"Балтика" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 28 очков после 15-туров РПЛ. В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет в гостях у "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 22 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени. В первом круге калининградцы одержали победу над "Оренбургом" со счетом 3:2.
Полузащитник "Балтики": способна ли команда стать русским "Лестером"? Считаю, что да
Фото: Global Look Press