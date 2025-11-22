Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Полузащитник "Балтики": способна ли команда стать русским "Лестером"? Считаю, что да

Полузащитник "Балтики" Максим Петров ответил, способна ли калининградская команда стать русским "Лестером".
Фото: Global Look Press
"Считаю, что да. Почему бы и нет? "Балтика" уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя. Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно", – приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".

Максим Петров пополнил состав "Балтики" в январе 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 1 миллион евро.

"Балтика" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 28 очков после 15-туров РПЛ. В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет в гостях у "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 22 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени. В первом круге калининградцы одержали победу над "Оренбургом" со счетом 3:2.

