Бразильский вингер ЦСКА – о матче со "Спартаком": это самое большое дерби в России

"Всю неделю мы очень хорошо тренировались, активно готовились к дерби. Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь наш фокус сейчас на этой игре. Мы хотим оставаться наверху турнирной таблицы и набирать очки. Для меня это самое большое дерби в России", — приводит слова Кармо "Советский спорт".
"Спартак" примет на своем поле ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 22 ноября в 16:45 по московскому времени. В предыдущем дерби первого круга РПЛ армейцы одержали победу над красно-белыми со счетом 3:2.
На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 33 очками, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателями. "Спартак" набрал 25 очков за 15 прошедших встреч РПЛ и пока располагается на шестой строчке.