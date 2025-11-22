Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Бразильский вингер ЦСКА – о матче со "Спартаком": это самое большое дерби в России

Вингер ЦСКА Энрике Кармо высказался о предстоящем матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Всю неделю мы очень хорошо тренировались, активно готовились к дерби. Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь наш фокус сейчас на этой игре. Мы хотим оставаться наверху турнирной таблицы и набирать очки. Для меня это самое большое дерби в России", — приводит слова Кармо "Советский спорт".

"Спартак" примет на своем поле ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 22 ноября в 16:45 по московскому времени. В предыдущем дерби первого круга РПЛ армейцы одержали победу над красно-белыми со счетом 3:2.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 33 очками, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателями. "Спартак" набрал 25 очков за 15 прошедших встреч РПЛ и пока располагается на шестой строчке.

