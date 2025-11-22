Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Дзюба: Бокоев в очередной раз доказал, что достоин вызова в сборную

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о партнерах по команде защитнике Марате Бокоеве и полузащитнике Дмитрии Пестрякове.
Фото: ФК "Акрон"
"Пестряков — большая умничка. Главное, его не перехвалить. Но он большой молодец, забил два очень важных гола. Марат Бокоев в очередной раз доказал, что достоин вызова в сборную", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

В пятницу, 21 ноября "Акрон" на домашнем поле одержал победу над "Сочи". Встреча 16-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:2. Первые два гола забила команда соперника. Во втором тайме "Акрон" отыгрался благодаря дублю Дмитрия пестряков. Победный гол с передачи Артема Дзюбы забил Марат Бокоев на 80-й минуте.

После этой встречи "Акрон" поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, доведя количество набранных очков до 21. "Сочи" идет 15-м с 8 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится