Дзюба: Бокоев в очередной раз доказал, что достоин вызова в сборную

"Пестряков — большая умничка. Главное, его не перехвалить. Но он большой молодец, забил два очень важных гола. Марат Бокоев в очередной раз доказал, что достоин вызова в сборную", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
В пятницу, 21 ноября "Акрон" на домашнем поле одержал победу над "Сочи". Встреча 16-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:2. Первые два гола забила команда соперника. Во втором тайме "Акрон" отыгрался благодаря дублю Дмитрия пестряков. Победный гол с передачи Артема Дзюбы забил Марат Бокоев на 80-й минуте.
После этой встречи "Акрон" поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, доведя количество набранных очков до 21. "Сочи" идет 15-м с 8 очками.
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о партнерах по команде защитнике Марате Бокоеве и полузащитнике Дмитрии Пестрякове.
Фото: ФК "Акрон"