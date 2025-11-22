"Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя", - цитирует Аршавина ТАСС.
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 9 матчей и отметился 2 забитыми мячами. На счету полузащитника 3 матча в составе сборной России в 2025 году, в которых он отметился 2 забитыми голами.
В ноябре сборная России провела две домашние товарищеские встречи - команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).
Аршавин назвал лучшего игрока сборной России в 2025 году
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста национальной команды в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"