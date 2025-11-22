Агент рассказал об интересе клубов АПЛ к футболисту ЦСКА

"Мы говорили о Матеусе в Лондоне! Ему нужно вернуться к игре и наверстать упущенное время из-за травмы! И, конечно, клубы АПЛ будут следить за ним, потому что раньше он играл очень хорошо", - приводит слова агента "СЭ".
Матеус Алвес присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно и заключил пятилетний контракт. 20-летний бразилец провел за столичный клуб во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу.
Сегодня, 22 ноября, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени.
Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, рассказал об интересе к своему клиенту из Англии.
Фото: ПФК ЦСКА