Российская премьер-лига

Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Агент рассказал об интересе клубов АПЛ к футболисту ЦСКА

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, рассказал об интересе к своему клиенту из Англии.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы говорили о Матеусе в Лондоне! Ему нужно вернуться к игре и наверстать упущенное время из-за травмы! И, конечно, клубы АПЛ будут следить за ним, потому что раньше он играл очень хорошо", - приводит слова агента "СЭ".

Матеус Алвес присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно и заключил пятилетний контракт. 20-летний бразилец провел за столичный клуб во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу.

Сегодня, 22 ноября, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени.

Опубликовал:
