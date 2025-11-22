"Со стороны Максименко не было грубой игры - это раз. Два - Круговой мяч просто прокинул, мяч очевидно уходит за линию ворот - это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового. Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости", - сказал Федотов в интервью "Чемпионату".
На 6-й минуте матча между "Спартаком" и ЦСКА защитник ЦСКА Данил Круговой упал в штрафной после столкновения с голкипером красно-белых Александром Максименко. После просмотра VAR было принято решение продолжить игру. Отметим, что через пару минут Данил Круговой не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник "армейцев" Матия Попович.
На данный момент идёт 39 минута встречи, счёт 0:0.
Бывший судья РПЛ оценил столкновение Кругового и Максименко в штрафной в дерби
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал столкновение в штрафной московского "Спартака" в матче против ЦСКА.
