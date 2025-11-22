Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
АхматПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
0 - 3 0 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
СандерлендЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
АтлетикЗавершен
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен
Кальяри
3 - 3 3 3
ДженоаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
3 - 3 3 3
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
БайерЗавершен
Бавария
6 - 2 6 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ГамбургЗавершен
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Бывший судья РПЛ оценил столкновение Кругового и Максименко в штрафной в дерби

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал столкновение в штрафной московского "Спартака" в матче против ЦСКА.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"Со стороны Максименко не было грубой игры - это раз. Два - Круговой мяч просто прокинул, мяч очевидно уходит за линию ворот - это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового. Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости", - сказал Федотов в интервью "Чемпионату".

На 6-й минуте матча между "Спартаком" и ЦСКА защитник ЦСКА Данил Круговой упал в штрафной после столкновения с голкипером красно-белых Александром Максименко. После просмотра VAR было принято решение продолжить игру. Отметим, что через пару минут Данил Круговой не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник "армейцев" Матия Попович.

На данный момент идёт 39 минута встречи, счёт 0:0.

