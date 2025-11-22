Врач ЦСКА высказался о состоянии здоровья Кругового

"У Кругового ушиб. В течение одного-двух дней понаблюдаем динамику. Надеемся, что к игре против "Оренбурга" он будет готов", - цитирует Безуглова "Матч ТВ".
В субботу, 22 ноября, состоялось московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч 16-го тура РПЛ проходил на "Лукойл Арене" и завершился поражением "армейцев" со счетом 0:1.
Защитник Данил Круговой вышел в стартовом составе красно-синих и покинул поле в первом тайме, получив повреждение на 12-й минуте игры.
Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии защитника Данила Кругового.
Фото: ПФК ЦСКА