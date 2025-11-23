"Я бы лучше сконцентрировался не на ошибках с их стороны, а на том, как мы грамотно смогли ими воспользоваться, забив дважды. Да, сегодня они давали нам непривычно много пространства, но наше дело - пользоваться этим", - сказал Костанца в интервью Metaraitings.
Сегодня, 23 ноября "Крылья Советов" обыграли на своём поле "Ростов" со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Иван Олейников и Джимми Марин.
На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 11 позицию в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками.
Следующий матч самарцы сыграют против "Краснодара" в воскресенье, 30 ноября.
Полузащитник "Крыльев Советов": грамотно воспользовались ошибками "Ростова"
Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца поделился мнением о победе над "Ростовом" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"