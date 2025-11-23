Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Полузащитник "Крыльев Советов": грамотно воспользовались ошибками "Ростова"

Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца поделился мнением о победе над "Ростовом" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Я бы лучше сконцентрировался не на ошибках с их стороны, а на том, как мы грамотно смогли ими воспользоваться, забив дважды. Да, сегодня они давали нам непривычно много пространства, но наше дело - пользоваться этим", - сказал Костанца в интервью Metaraitings.

Сегодня, 23 ноября "Крылья Советов" обыграли на своём поле "Ростов" со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Иван Олейников и Джимми Марин.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 11 позицию в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками.

Следующий матч самарцы сыграют против "Краснодара" в воскресенье, 30 ноября.

