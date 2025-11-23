Гришин выделил главных претендентов на чемпионство в РПЛ

"Тяжелая победа "Зенита" — и команда в чемпионской гонке. Они уже практически догнали лидера — ведут борьбу за первое место с "Краснодаром". "Зенит" и "Краснодар" являются главными претендентами на титул", — передает слова Гришина "Матч ТВ".
В 16 туре "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари НН", а "Краснодар" сыграл вничью 1:1 с "Локомотивом". Краснодарцы с 34 баллами продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, питерцы с 33 баллами идут на третьем месте. В следующем туре "быки" примут на своем поле "Крылья Советов" (11-е место, 17 очков), а сине-бело-голубые также дома сыграют с казанским "Рубином" (7-е место, 23 очка).