Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Гришин выделил главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал две команды, которые считает главными претендентами на победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"
"Тяжелая победа "Зенита" — и команда в чемпионской гонке. Они уже практически догнали лидера — ведут борьбу за первое место с "Краснодаром". "Зенит" и "Краснодар" являются главными претендентами на титул", — передает слова Гришина "Матч ТВ".

В 16 туре "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари НН", а "Краснодар" сыграл вничью 1:1 с "Локомотивом". Краснодарцы с 34 баллами продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, питерцы с 33 баллами идут на третьем месте. В следующем туре "быки" примут на своем поле "Крылья Советов" (11-е место, 17 очков), а сине-бело-голубые также дома сыграют с казанским "Рубином" (7-е место, 23 очка).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится