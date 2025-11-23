Вчера, 23 ноября, "Зенит" в гостях обыграл "Пари НН" со счетом 2:0. Максим Глушенков вышел на поле с первых минут, забил гол на 48-й, а был заменен на 82-й минуте встречи.
"Есть решения тренерского штаба, которые вызывают вопросы у специалистов и болельщиков. Например, зачем Семак заменил Глушенкова? Его надо оставлять на поле хотя бы потому, что он способен здорово подать угловой или пробить со штрафного. Глушенков — лучший игрок матча, а его убирают с поля! Зачем менять? Чтобы вызвать негативную реакцию?" — сказал Орлов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Кроме Максима Глушенкова, в матче с "Пари НН" голом отличился Вендел (69'). Всего в текущем розыгрыше РПЛ Глушенков провел 14 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
Орлов: Глушенков — лучший игрок матча с "Пари НН", а Семак убирает его с поля
Спортивный комментатор, болельщик "Зенита" Геннадий Орлов заявил, что не понял замены полузащитника команды Максима Глушенкова в матче с "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"