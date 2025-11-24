"Мы всё еще в чемпионской гонке. Почему нет? Мы всегда идем от игры к игре. Рано подводить какие-то итоги. Надо сыграть максимально удачно до конца этой части чемпионата, потом провести сборы во время зимней паузы, а весной уже будет новый виток. Там уже можно будет что-то говорить", - цитирует Ньямси "Матч ТВ".
Вчера, 23 ноября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1 в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги. После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным очком и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
В 17 туре чемпионата страны "железнодорожники" сыграют на выезде с "Ростовом", который на данный момент занимает 10 место в таблице с 18 баллами в своем активе.
Футболист "Локомотива": мы всё еще в чемпионской гонке
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси оценил перспективы команды в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"