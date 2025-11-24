Селюк: 120 миллионов Батракову? Это вбрасывают те, кто не хочет "Локомотиву" добра

"Это идет вброс. Сначала были вбросы, что все интересуются. "Барселона" его берёт чуть не на место Левандовского, туда-сюда. Это все чистая хрень.
Шпинев, видимо, начитался газет про Винисиуса Джуниора из "Реала". Это же говорит про Батракова.? Это вбрасывают те, кто не хочет "Локомотиву" добра. Чересчур много разговоров об уходе Батракова. Это не на руку Батракову и "Локомотиву", - цитирует Селюка сетевое издание "СП".
Ранее футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова заявил, что клуб из Саудовской Аравии предлагал российскому полузащитника 120 миллионов евро в год. Позже в СМИ появилась информация, что функционер оговорился - речь шла до 10 миллионах евро в год.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.
После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным очком в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"