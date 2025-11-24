Селюк: 120 миллионов Батракову? Это вбрасывают те, кто не хочет "Локомотиву" добра

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова Вадима Шпинева, который заявил, что Алексею Батракову в Саудовской Аравии предлагали зарплату 120 миллионов евро в год.

Фото: ФК "Локомотив"





Шпинев, видимо, начитался газет про Винисиуса Джуниора из "



Ранее футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова заявил, что клуб из Саудовской Аравии предлагал российскому полузащитника 120 миллионов евро в год. Позже в СМИ появилась информация, что функционер оговорился - речь шла до 10 миллионах евро в год.



В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.



После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным очком в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1). "Это идет вброс. Сначала были вбросы, что все интересуются. "Барселона" его берёт чуть не на место Левандовского, туда-сюда. Это все чистая хрень.Шпинев, видимо, начитался газет про Винисиуса Джуниора из " Реала ". Это же говорит про Батракова.? Это вбрасывают те, кто не хочет " Локомотиву " добра. Чересчур много разговоров об уходе Батракова. Это не на руку Батракову и "Локомотиву", - цитирует Селюка сетевое издание "СП" Ранее футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова заявил, что клуб из Саудовской Аравии предлагал российскому полузащитника 120 миллионов евро в год. Позже в СМИ появилась информация, что функционер оговорился - речь шла до 10 миллионах евро в год.В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным очком в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1).