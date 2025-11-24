Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Карпукас - о Ротенберге: разговора с командой не было

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Борис Ротенберг просто представился перед нами. Разговора с командой не было. Он приехал на базу, поздоровался. Дальше ничего не изменилось. Я с ним тренировался, когда Борис Борисович был футболистом, принимал участие в его прощальном матче", - цитирует Карпукаса "РБ Спорт".

Напомним, что ранее Борис Ротенберг стал генеральным директором московского "Локомотива" - функционер сменил на этом посту Владимира Леонченко. Борис Ротенберг во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "железнодорожников".

Сегодня, 24 ноября, столичный "Локомотив" объявил о назначении Сергея Овчинникова на пост директора академии клуба. После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ с 31 набранным очком.

