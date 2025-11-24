"Борис Ротенберг просто представился перед нами. Разговора с командой не было. Он приехал на базу, поздоровался. Дальше ничего не изменилось. Я с ним тренировался, когда Борис Борисович был футболистом, принимал участие в его прощальном матче", - цитирует Карпукаса "РБ Спорт".
Напомним, что ранее Борис Ротенберг стал генеральным директором московского "Локомотива" - функционер сменил на этом посту Владимира Леонченко. Борис Ротенберг во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "железнодорожников".
Сегодня, 24 ноября, столичный "Локомотив" объявил о назначении Сергея Овчинникова на пост директора академии клуба. После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ с 31 набранным очком.
Карпукас - о Ротенберге: разговора с командой не было
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"