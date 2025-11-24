Матчи Скрыть

Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Агент Ракова рассказал, хочет ли нападающий остаться в "Локомотиве"

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вадима Ракова, рассказал, хочет ли его клиент остаться в стане "железнодорожников" после аренды.

"Вадим хочет остаться в "Локомотиве"? Конечно, он воспитанник клуба. Многое зависит от желания "Локомотива". Парню надо играть", - цитирует Шпинева "РБ Спорт".

Вадим Раков в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне форвард провел за самарцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. На данный момент нападающий восстанавливается после повреждения.

