Шпинев: "ПСЖ" наблюдает за Батраковым, но там играет украинец - это проблема

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
— Вы уже подтверждали контакты с представителями "ПСЖ" по Батракову.

— Они наблюдают за Лешей, да.

— Но ведь там играет украинец Забарный.

— Мы обсуждали этот вопрос с представителями "ПСЖ". На сегодняшний день это проблема. Знаете, как ведет себя Забарный? Например, не жмет руку Моте Сафонову. Там очень сложные политические отношения, - сказал Шпинев в интервью Sport24.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.

Ранее сообщалось, что скауты нескольких европейских клубов следят за игрой российского футболиста. Владимир Кузьмичев рассказывал, что Алексей Батраков входит в шорт-лист каталонской "Барселоны".

