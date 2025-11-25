"Восстановимся и подготовимся к "Спартаку". Нужно проходить дальше — это возможно. Забивать три мяча и двигаться дальше", — приводит слова Руденко "Чемпионат".
Первый четвертьфинальный матч между московскими командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Спартака". Ответная игра состоится в среду, 26 ноября на домашнем поле "Локомотива". Начало – в 20:30 по московскому времени. Победитель выйдет в следующую стадию Пути РПЛ, а проигравшая команда опустится в Путь регионов.
В воскресенье, 23 ноября "Локомотив" вничью сыграл с "Краснодаром". Матч 16-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1. Александр Руденко открыл счет встречи.
Нападающий "Локо" – об ответном кубковом матче со "Спартаком": нужно забивать три. Это возможно
Нападающий "Локомотива" Александр Руденко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"