Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Нападающий "Локо" – об ответном кубковом матче со "Спартаком": нужно забивать три. Это возможно

Нападающий "Локомотива" Александр Руденко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
"Восстановимся и подготовимся к "Спартаку". Нужно проходить дальше — это возможно. Забивать три мяча и двигаться дальше", — приводит слова Руденко "Чемпионат".

Первый четвертьфинальный матч между московскими командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Спартака". Ответная игра состоится в среду, 26 ноября на домашнем поле "Локомотива". Начало – в 20:30 по московскому времени. Победитель выйдет в следующую стадию Пути РПЛ, а проигравшая команда опустится в Путь регионов.

В воскресенье, 23 ноября "Локомотив" вничью сыграл с "Краснодаром". Матч 16-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1. Александр Руденко открыл счет встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится