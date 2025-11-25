Агент Шпинев заявил, что "ПСЖ" может выкупить Батракова за 15 миллионов евро

"Зимой, думаю, нет. Летом вступит в силу опция, которая позволит купить его не как Сашу Головина за 30 [миллионов евро], а за те же 15", — приводит слова Шпинева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что парижский клуб внес 20-летнего полузащитника железнодорожников в шорт-лист на усиление и готовится сделать выгодное предложение по трансферу летом 2026 года. В понедельник, 24 ноября Вадим Шпинев заявил, что Батраков отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов, предложенной клубами из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Батраков принял участие в 20 матчах за "локомотив", в которых отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 23 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Фото: РИА Новости