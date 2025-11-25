Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Агент Шпинев заявил, что "ПСЖ" может выкупить Батракова за 15 миллионов евро

Спортивный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, ответил, завершатся ли успехом переговоры с "ПСЖ".
Фото: РИА Новости
"Зимой, думаю, нет. Летом вступит в силу опция, которая позволит купить его не как Сашу Головина за 30 [миллионов евро], а за те же 15", — приводит слова Шпинева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что парижский клуб внес 20-летнего полузащитника железнодорожников в шорт-лист на усиление и готовится сделать выгодное предложение по трансферу летом 2026 года. В понедельник, 24 ноября Вадим Шпинев заявил, что Батраков отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов, предложенной клубами из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Батраков принял участие в 20 матчах за "локомотив", в которых отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 23 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится