Полузащитник "Пари НН" – о возможном вылете из РПЛ: нам просто нужно поверить в себя

"В прошлом году тоже было так. Но я не думаю об этом. Впереди еще половина сезона, много игр. Мы по-прежнему близки к победе. Ты выигрываешь одну игру — и вновь в гонке. Так что нам просто нужно сконцентрироваться, поверить в себя, и все будет хорошо", – приводит слова Тичича "Матч ТВ".
В воскресенье, 23 ноября "Пари НН" потерпел поражение от "Зенита" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:2. До конца года нижегородской команде предстоит встреча с "Акроном" и с махачкалинским "Динамо".
На данный момент "Пари НН" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. За 16 прошедших туров команда забрала 8 очков.
Полузащитник "Пари НН" Лука Вешнер Тичич высказался о возможном вылете команды из РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"