Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Полузащитник "Пари НН" – о возможном вылете из РПЛ: нам просто нужно поверить в себя

Полузащитник "Пари НН" Лука Вешнер Тичич высказался о возможном вылете команды из РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"В прошлом году тоже было так. Но я не думаю об этом. Впереди еще половина сезона, много игр. Мы по-прежнему близки к победе. Ты выигрываешь одну игру — и вновь в гонке. Так что нам просто нужно сконцентрироваться, поверить в себя, и все будет хорошо", – приводит слова Тичича "Матч ТВ".

В воскресенье, 23 ноября "Пари НН" потерпел поражение от "Зенита" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:2. До конца года нижегородской команде предстоит встреча с "Акроном" и с махачкалинским "Динамо".

На данный момент "Пари НН" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. За 16 прошедших туров команда забрала 8 очков.

