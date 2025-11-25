"Очевидно, что Вадим Шпинёв оговорился. Там не была точно определена сумма и предложение. На тот момент "Локомотив" не рассматривал никакие предложения по Алексею. Было сказано, что готовы дать зарплату большую, порядка 10 миллионов долларов в год. Это даже не обсуждалось, потому что сделка не могла состояться из-за позиции клуба", - цитирует Кузьмичева "Советский Спорт".
Ранее футбольный агент Вадим Шпинев сообщил, что клуб из Саудовской Аравии предлагал полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову зарплату в 120 миллионов евро в год. Позже в СМИ появилась информация, что на самом деле россиянину предлагали 10 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. В 2025 году полузащитник провел за национальную команду России 8 матчей и отметился в них 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами.
Агент Батракова рассказал, какую зарплату на самом деле предлагали россиянину в Саудовской Аравии
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал слова Вадима Шпинева о том, что футболисту предлагали в Саудовской Аравии зарплату в 120 миллионов евро в год.
Фото: ФК "Локомотив"