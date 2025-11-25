- Денис Макаров не был оштрафован. Эта история была при предыдущем тренерском штабе. Действительно был вопрос, связанный с протоколом восстановления игрока. Мы провели проверку и установили, кто виноват, а кто нет. По результатам расследования приняли все необходимые решения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что врач команды Александр Родионов разрешил Денису Макарову играть. Футболист пришел на тренировку, однако тренер по физподготовке Луис Мартинес сказал, что игроку еще нужно ходить на костылях. В результате Макарова оштрафовали за отсутствие на тренировке на месячную зарплату.
В текущем сезоне 27-летний крайний нападающий принял участие в 12 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.
Источник: "СЭ"
В "Динамо" прокомментировали информацию о штрафе Макарова
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на информацию о штрафе вингера Дениса Макарова за пропуск тренировки.
Фото: ФК "Динамо"