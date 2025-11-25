Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
0 - 1 0 1
Бенфика2 тайм
Галатасарай
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

В "Динамо" прокомментировали информацию о штрафе Макарова

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на информацию о штрафе вингера Дениса Макарова за пропуск тренировки.
Фото: ФК "Динамо"
- Денис Макаров не был оштрафован. Эта история была при предыдущем тренерском штабе. Действительно был вопрос, связанный с протоколом восстановления игрока. Мы провели проверку и установили, кто виноват, а кто нет. По результатам расследования приняли все необходимые решения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врач команды Александр Родионов разрешил Денису Макарову играть. Футболист пришел на тренировку, однако тренер по физподготовке Луис Мартинес сказал, что игроку еще нужно ходить на костылях. В результате Макарова оштрафовали за отсутствие на тренировке на месячную зарплату.

В текущем сезоне 27-летний крайний нападающий принял участие в 12 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится