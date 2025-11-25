Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
0 - 1 0 1
Бенфика2 тайм
Галатасарай
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

В агентстве Даку рассказали о состоянии здоровья нападающего "Рубина"

В агентстве, представляющем интересы форварда "Рубина" Мирлинда Даку, высказались о самочувствии игрока.
Фото: ФК "Рубин"
"Слава богу, с Даку все в порядке. Возможно, недельку отдохнет. Он еще сможет сыграть в оставшейся части сезона", - сказали в агентстве "Чемпионату".

Напомним, нападающий "Рубина" Мирлинд Даку получил повреждение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против грозненского "Ахмата" и был заменен на 87-й минуте.

В этом сезоне албанский форвард провел 21 игру за казанскую команду в чемпионате и Кубке России, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

