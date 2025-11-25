В агентстве Даку рассказали о состоянии здоровья нападающего "Рубина"

"Слава богу, с Даку все в порядке. Возможно, недельку отдохнет. Он еще сможет сыграть в оставшейся части сезона", - сказали в агентстве "Чемпионату".
Напомним, нападающий "Рубина" Мирлинд Даку получил повреждение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против грозненского "Ахмата" и был заменен на 87-й минуте.
В этом сезоне албанский форвард провел 21 игру за казанскую команду в чемпионате и Кубке России, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.
