"Мне запомнился один его совет: "Если хочешь добиться больших высот в футболе, то нужен характер. Ты всегда должен быть голодным и амбициозным. А если достиг определенных высот, ни в коем случае не останавливайся! Выжимай из себя максимум, совершенствуйся", – приводит слова Юрана "Спорт-Экспресс".
23 ноября стало известно о смерти Никиты Симоняна на 100-м году жизни. Церемонии прощания с олимпийским чемпионом в составе сборной СССР состоится 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве.
За время спортивной карьеры Никита Симонян играл в составе московского "Спартака", вместе с которым четыре раза выигрывал чемпионат СССР. В роли главного тренера красно-белых он также дважды завоевывал трофей в качестве. Кроме того, Симонян вошел в историю московского клуба как лучший бомбардир, забивший 160 голов. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионов на Играх 1956 года. С 1992 года экс-футболист был первым вице-президентом РФС.
Юран рассказал, какой совет Симоняна ему запомнился
Тренер Сергей Юран поделился воспоминаниями об общении с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном.
Фото: "Матч ТВ"