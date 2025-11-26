"Такое часто бывает, когда нет результатов и происходит смена тренера. Поэтому можно сказать — да, зажатость ушла. Вы же сами знаете требования Валерия Георгиевича. Значит, получается, мы с ними не справились", — приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".
Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо" 17 ноября, заявив, что хочет уделять больше времени работе в сборной России. Исполняющим обязанности временно был назначен Ролан Гусев. В первом матче под его руководством бело-голубые одержали победу над махачкалинским "Динамо". Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0.
После 16-ти встреч Российской Премьер-лиги московская команда идет девятой в турнирной таблице. "Динамо" записало в свой актив 20 очков.
Тюкавин ответил, как на "Динамо" повлиял уход Карпина
Фото: РФС