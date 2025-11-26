Тюкавин рассказал, как Карпин попрощался с "Динамо"

"Георгич приехал на базу в Новогорске на следующий день после того, как ушел. Попрощался со всей командой. И второй момент — он остается в сборной, что нам прощаться?" — приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".
Валерий Карпин ушел в отставку 17 ноября, заявив, что его решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России. Он возглавлял "Динамо" с лета 2025 года. Под руководством специалиста московская команда финишировала на 10-м месте после первого круга РПЛ.
Временно исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев. В его дебютном матче с командой бело-голубые одержали разгромную победу над махачкалинским "Динамо". Встреча 16-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0. Команда поднялась на 9-ую строчку в турнирной таблице с 20 очками.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, как Валерий Карпин попрощался с командой после ухода с должности главного тренера.
