Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Тюкавин рассказал, как Карпин попрощался с "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, как Валерий Карпин попрощался с командой после ухода с должности главного тренера.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Георгич приехал на базу в Новогорске на следующий день после того, как ушел. Попрощался со всей командой. И второй момент — он остается в сборной, что нам прощаться?" — приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".

Валерий Карпин ушел в отставку 17 ноября, заявив, что его решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России. Он возглавлял "Динамо" с лета 2025 года. Под руководством специалиста московская команда финишировала на 10-м месте после первого круга РПЛ.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев. В его дебютном матче с командой бело-голубые одержали разгромную победу над махачкалинским "Динамо". Встреча 16-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0. Команда поднялась на 9-ую строчку в турнирной таблице с 20 очками.

