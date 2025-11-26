Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 0 1 0
Оренбург1 тайм
ЦСКА
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

"Спартаком" надо жить, осознавать, куда ты попал". Юран - о Станковиче

Российский тренер Сергей Юран высказался об иностранных тренерах в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович был большим игроком? С этим никто и не спорит. Но мы все-таки говорим о тренерстве. Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для "Спартака" есть только одно место — первое! Нужно жить этой командой, 24/7 думать о ней. Иностранцы этого не делают. У них другой подход.

Подписали контракт, есть неустойка. Пошло — пошло. Не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А "Спартаком" надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал", - сказал Юран в интервью "СЭ".

Деян Станкович был главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года по ноябрь текущего года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.

После 16 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. В 16 туре чемпионата России команда Вадима Романова одержала домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0. Сегодня, 26 ноября, "Спартак" проведет ответную встречу со столичным "Локомотивом" в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч команд на этой стадии завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 18
  • Нравится
  • +10
  • Не нравится