"Станкович был большим игроком? С этим никто и не спорит. Но мы все-таки говорим о тренерстве. Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для "Спартака" есть только одно место — первое! Нужно жить этой командой, 24/7 думать о ней. Иностранцы этого не делают. У них другой подход.
Подписали контракт, есть неустойка. Пошло — пошло. Не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А "Спартаком" надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал", - сказал Юран в интервью "СЭ".
Деян Станкович был главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года по ноябрь текущего года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Деяна Станковича.
После 16 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. В 16 туре чемпионата России команда Вадима Романова одержала домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0. Сегодня, 26 ноября, "Спартак" проведет ответную встречу со столичным "Локомотивом" в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч команд на этой стадии завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.
"Спартаком" надо жить, осознавать, куда ты попал". Юран - о Станковиче
Российский тренер Сергей Юран высказался об иностранных тренерах в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"