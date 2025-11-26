Матчи Скрыть

Карпукас сравнил Батракова с игроком "Барселоны"

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас сравнил одноклубника Алексея Батракова с хавбеком "Барселоны" Педри.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
- В Испании Батракова назвали "русским царём". А как бы ты мог его охарактеризовать?

- Пусть будет так же, как Педри называют: Поттер, волшебник. Батраков - похожий футболист. Он может сделать момент из ничего под давлением, хорошо работает с мячом, а это уже показывает уровень игрока. Дальше поможем ему развиваться", - сказал Карпукас в интервью Sport24.

Алексей Батраков в текущем сезоне принял участия в 20 встречах во всех турнирах, отметился 13 забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 23 миллиона евро. Также отметим, что за национальную сборную полузащитник провёл восемь игр, отметился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

