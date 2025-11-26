Матчи Скрыть

Генич: Романов не останется тренером "Спартака"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о перспективах исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Вадик не останется тренером "Спартака" ни при каких обстоятельствах, на мой взгляд. Если только команда не напишет письмо или не пойдёт к руководству и скажет оставить Вадима Юрьевича, и будет ситуация, как с Каррерой. Пока это только один матч, выигранный на эмоциях, при 40 тысячах на трибунах. С этим чудо-голом с углового. Сама игра была хороша, и думаю, "Спартак" и со Станковичем примерно так же сыграл", - сказал Генич в интервью "РБ Спорт".

Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Деяном Станковичем. Сербский специалист работал в команде с июня 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место. После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша РПЛ "Спартак" находится на шестой позиции с 28 набранными очками.

Вадим Романов стал первым тренером с 2016 красно-белых с 2019 года, выигравшим дебютный матч. Российский специалист с 2020 года работает в структуре клуба, а с 2024 года находился в тренерском штабе Деяна Станковича.

Опубликовал:
