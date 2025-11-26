Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
4 - 0 4 0
ОренбургЗавершен
ЦСКА
2 - 1 (П 5 - 4) 2 154
Динамо МхЗавершен
Нефтехимик
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Копенгаген
3 - 2 3 2
КайратЗавершен
Спортинг Лиссабон
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Олимпиакос
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм
Атлетико
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
ПСЖ
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Ливерпуль
0 - 1 0 1
ПСВ1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

"Здесь просто топ". Попович высказался об адаптации в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матия Попович рассказал, как проходит его адаптация в московской команде.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я сразу же адаптировался. Все люди в России как в Сербии. Могу сказать только лучшие слова. Здесь просто топ", - передает слова Поповича "Чемпионат".

Матия Попович, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к ЦСКА в сентябре этого года, перейдя из молодежной команды "Наполи". 19-летний футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. В составе "армейцев" сербский хавбек провел 6 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал два ассиста.

