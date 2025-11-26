"Здесь просто топ". Попович высказался об адаптации в ЦСКА

"Я сразу же адаптировался. Все люди в России как в Сербии. Могу сказать только лучшие слова. Здесь просто топ", - передает слова Поповича "Чемпионат".
Матия Попович, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к ЦСКА в сентябре этого года, перейдя из молодежной команды "Наполи". 19-летний футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. В составе "армейцев" сербский хавбек провел 6 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал два ассиста.
