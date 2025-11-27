Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Силкин: игроки "Спартака" хотят играть за Романова, это главное

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info прокомментировал работу Вадима Романова на посту исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" стал другим при Романове, у игроков упал груз с плеч. Они здорово атакуют, все бегут. Команда четко выполняет его требования. И самое главное видно, что игроки хотят играть за него, это важно в контексте будущего Романова. Если все так пойдет и дальше, то, может, и не нужен будет "Спартаку" другой тренер. А Романов еще и свой для "Спартака", - сказал Силкин.

Под руководством Романова "Спартак" одержал две победы в двух матчах.

22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА в 16-м туре РПЛ со счетом 1:0. 26 ноября красно-белые со счетом 3:2 победили "Локомотив" в четвертьфинальном матче Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится