Силкин: игроки "Спартака" хотят играть за Романова, это главное

"Спартак" стал другим при Романове, у игроков упал груз с плеч. Они здорово атакуют, все бегут. Команда четко выполняет его требования. И самое главное видно, что игроки хотят играть за него, это важно в контексте будущего Романова. Если все так пойдет и дальше, то, может, и не нужен будет "Спартаку" другой тренер. А Романов еще и свой для "Спартака", - сказал Силкин.
Под руководством Романова "Спартак" одержал две победы в двух матчах.
22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА в 16-м туре РПЛ со счетом 1:0. 26 ноября красно-белые со счетом 3:2 победили "Локомотив" в четвертьфинальном матче Кубка России.
Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info прокомментировал работу Вадима Романова на посту исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"